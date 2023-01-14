Эксперт объяснил, почему ГИБДД начнут чаще останавливать старые машины

Специалисты в области автоиндустрии обратили внимание, чтотеперь в России необязательно проходить ТО. Подобные изменения приведут к повешенному внимаю сотрудников ГИБДД к старым автомобилям.

Согласно новым правилам, прохождение техосмотра является обязательным лишь в четырех случаях: при смене владельца авто, при изменении его конструкции, при выезде за границу и в случае работы в такси. Во всех остальныхситуациях водитель сам вправе решать, нужно ли его машине проходить диагностику.