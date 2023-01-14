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20 минут назад

Автоэксперты объяснили, почему сотрудники ГИБДД начнут чаще останавливать старые машины

Слово и Дело

Специалисты в области автоиндустрии обратили внимание, чтотеперь в России необязательно проходить ТО. Подобные изменения приведут к повешенному внимаю сотрудников ГИБДД к старым автомобилям.

Эксперт объяснил, почему ГИБДД начнут чаще останавливать старые машины
Фото: слово и делослово и дело

Согласно новым правилам, прохождение техосмотра является обязательным лишь в четырех случаях: при смене владельца авто, при изменении его конструкции, при выезде за границу и в случае работы в такси. Во всех остальныхситуациях водитель сам вправе решать, нужно ли его машине проходить диагностику.

Несмотря на это сотрудники ГИДББ по-прежнему могут остановитьавто для проверки на дороге. Особое внимание будут привлекать подержанные машины с явными дефектами. Например, с разбитыми фарами или с поврежденным лобовым стеклом, передает NJcar.

Автоновости,ГИБДД,
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