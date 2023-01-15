Geely изменит внешность скандального седана Emgrand L. Минпромторг Китайской Народной Республики поделился фотографиями обновлённой четырёхдверки с куда более сдержанной внешностью: массивная решётка с «китовым усом» осталась в прошлом, нет и намёка на продолжение стиля с X-образными бамперами. Утечка фотографий модернизированного Emgrand L совпала с выступлениями таксистов около офиса Geely: водители утверждают, что характеристики гибрида далеки от заявленных.

Фото: Обновлённый гибрид Geely Emgrand L Обновлённый гибрид Geely Emgrand L

Гибридный Geely Emgrand L поступил в продажу в Поднебесной в конце апреля прошлого года, то есть для полноценного рестайлинга рановато. Похоже, китайская марка была вынуждена пойти на внеплановый апгрейд, чтобы седаны подтверждали рекламные характеристики в реальных условиях.

Китайские таксисты утверждают, что запас хода на электротяге не превышает 30 километров (вместо заявленных 100 километров), а в смешанном цикле расход бензина составляет 7,1 литра на 100 километров (вместо 3,8 литра на 100 километров). Об автономности 1300 километров в таких условиях можно забыть. По неофициальным данным, производство гибридов Emgrand L прекратилось осенью, а Geely собирается перезапустить продажи седана, исправив просчёты инженеров.