Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
52 минуты назад

Geely изменит внешность скандального седана Emgrand

Motor.ruиещё 1

Geely изменит внешность скандального седана Emgrand L. Минпромторг Китайской Народной Республики поделился фотографиями обновлённой четырёхдверки с куда более сдержанной внешностью: массивная решётка с «китовым усом» осталась в прошлом, нет и намёка на продолжение стиля с X-образными бамперами. Утечка фотографий модернизированного Emgrand L совпала с выступлениями таксистов около офиса Geely: водители утверждают, что характеристики гибрида далеки от заявленных.

Geely изменит внешность скандального седана Emgrand
Фото: Обновлённый гибрид Geely Emgrand LОбновлённый гибрид Geely Emgrand L

Гибридный Geely Emgrand L поступил в продажу в Поднебесной в конце апреля прошлого года, то есть для полноценного рестайлинга рановато. Похоже, китайская марка была вынуждена пойти на внеплановый апгрейд, чтобы седаны подтверждали рекламные характеристики в реальных условиях.

Китайские таксисты утверждают, что запас хода на электротяге не превышает 30 километров (вместо заявленных 100 километров), а в смешанном цикле расход бензина составляет 7,1 литра на 100 километров (вместо 3,8 литра на 100 километров). Об автономности 1300 километров в таких условиях можно забыть. По неофициальным данным, производство гибридов Emgrand L прекратилось осенью, а Geely собирается перезапустить продажи седана, исправив просчёты инженеров.

В Россию гибридные Geely Emgrand L поставлять пока не собираются, а вот более простой Emgrand с «атмосферником» и «механикой» должен появиться уже в этом году. Уже понятно, что новинка станет самой доступной российской моделью Geely и будет стоить существенно дешевле базового Coolray.

Автоновости,Geely Emgrand,Geely,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители