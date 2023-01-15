В Японии стали продавать ретроверсии кроссовера и минивэна Toyota. Ателье Alpine Style выпустило тюнинг-киты Havana и Carica для паркетников Raize и однообъёмников Hiace. Доработки существенные: меняются оптика, бамперы, часть штампованных кузовных панелей и колёсные диски, корпус перекрашивается, а салон перешивается иными отделочными материалами. За апгрейд Alpine Style просит около двух миллионов йен (эквивалент 1,03 миллиона рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Мастерская Alpine Style подготовила свою конверсию Toyota на волне рекордного успеха аналогичного тюнинга от Mitsuoka. За основу решили взять не RAV4, а более доступный кроссовер Raize. Тюнеры сделали ставку на угловатые формы, не пожалели хрома и даже добавили вставку под дерево в духе американских вездеходов и универсалов.

Прямоугольные блок-фары лишились светодиодов, поменялись форма капота и передних крыльев, причём стальные навесные панели уступили место композитным. В салоне перетянуты кресла, изменена графика мультимедиасистемы, но в остальном Toyota Raize под именем Havana не уступает по безопасности и комфорту исходному кроссоверу.

Что касается Toyota Hiace, то этот проект называется Carica. Основой ретровэна послужила модель 2004 года, которая до сих пор выпускается в Японии. Передняя маска полностью новая, а вот сзади меняются только накладки на бампер, выхлопные патрубки и добавляется молдинг поперёк крышки багажника. Атмосфера 1970-х создаётся за счёт двухцветной покраски и перехода на штампованные хромированные колёса.