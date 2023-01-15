Грузовички УАЗ лишились корейской «механики» и подорожали

Грузовички УАЗ «Профи» лишились корейской «механики» и подорожали. По данным портала «Цена авто» коммерческие УАЗы прибавили в цене 30-78 тысяч рублей в зависимости от надстройки. Самый дешёвый бортовой заднеприводный грузовичок 2023 года выпуска стоит от 1 600 000 рублей, а за полноприводный рефрижератор нужно выложить минимум 2 051 000 рублей. По данным «Автостата» продажи коммерческих УАЗов в 2022 году снизились на 23 процента.

Фото: Motor.ru Motor.ru

С 2023 года автомобили УАЗ продаются с безальтернативной «механикой» китайской фирмы BAIC: французский автомат Punch и южнокорейская «механика» Dymos из прайс-листов исчезли. Грузовички «Профи» прибавили в цене минимум 30 тысяч рублей, но лишились подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС».

Опции тоже стали дороже, например, доплата за краску «металлик» увеличилась с 14 до 15 тысяч рублей, а обтекатель подорожал с 20 до 25 тысяч рублей. Как и прежде, «Профи» доступен с короткой и длинной базой, одно- и двухрядной кабиной, задним или полным приводом, одно- или двускатной задней осью.