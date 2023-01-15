В Алтайском крае возобновили движение автотранспорта

Ограничение движения, введенное в субботу в Алтайском крае из-за метели на федеральной автодороге А-322 от Барнаула до города Алейск, снято. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"По данным Алтайавтодора, движение на автомобильной дороге федерального значения А-322 открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
В то же время продолжает действовать ограничение для всех машин на участке региональной дороги К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов. Общая протяженность перекрытой дороги составляет 71 км.