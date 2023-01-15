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1 час назад

В Алтайском крае на трассе А-322 возобновили движение автотранспорта

ТАСС

Ограничение движения, введенное в субботу в Алтайском крае из-за метели на федеральной автодороге А-322 от Барнаула до города Алейск, снято. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Алтайском крае возобновили движение автотранспорта
Фото: ТАССТАСС

"По данным Алтайавтодора, движение на автомобильной дороге федерального значения А-322 открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В то же время продолжает действовать ограничение для всех машин на участке региональной дороги К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов. Общая протяженность перекрытой дороги составляет 71 км.

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