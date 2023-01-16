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1 час назад

Трехрядный кроссовер Geely стал доступен для заказа в России

Motor.ruиещё 1

Российский дилер открыл на Auto.ru прием заказов на Geely Okavango – в Китае эта модель продается под именем Haoyue, а Okavango – название для экспортных рынков. Кроссовер, по габаритам сравнимый с Toyota Highlander, доступен в трехрядном исполнении и комплектуется 1,5-литровым мотором мощностью 177 лошадиных сил. Продавец оценил автомобиль в 3,6 миллиона рублей, то есть на несколько сотен тысяч рублей дороже кросс-купе Tugella.

Трехрядный кроссовер Geely стал доступен для заказа в России
Фото: motor.rumotor.ru

В родном Китае Okavango/ Haoyue предлагается как в пяти-, так и в семиместной версии, с передним или полным приводом, однако в России можно заказать только вариант с тремя рядами сидений и моноприводом. Мотор тоже всего один – «турботройка» объемом 1,5 литра, которая развивает 177 лошадиных сил и сочетается с семиступенчатым «роботом».

Нельзя выбрать и комплектацию, так как она всего одна. Это исполнение Flagship, для которого предусмотрены адаптивные светодиодные фары, 18-дюймовые диски, панорамная крыша, электропривод пятой двери, климат-контроль, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Зато на выбор предложены два цвета кузова: черный и белый.

Ранее дилеры открыли прием заказов на другую модель Geely, которая официально у нас пока не продается – седан Preface. Цены на новинку начинаются от 2,8 миллиона рублей.

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