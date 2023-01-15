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24 минуты назад

100-летию Кэрролла Шелби посвятили 750-сильный Ford Mustang

Motor.ru

11 января 2023 года легендарному американскому автогонщику и инженеру Кэрроллу Шелби исполнилось бы 100 лет. Память человека, который прославил автопром США своими техническими достижениями и гоночными успехами, компания Shelby American решила почтить самым подходящим для этого образом — по случаю круглой даты был сделан эксклюзивный вариант Ford Mustang. Правда, базовой моделью стал не самый актуальный спорткар, а его предшественник. Проект получил название Carroll Shelby Centennial Edition Mustang.

100-летию Кэрролла Шелби посвятили 750-сильный Ford Mustang
Фото: Motor.ruMotor.ru

Это купе или кабриолет с фирменным аэродинамическим обвесом Shelby, чёрными 20-дюймовыми колёсами и логотипами в честь юбилея Шелби. Салон отделан чёрной кожей с контрастной белой прострочкой, на сиденьях вышиты эмблемы спецверсии, пороги получили эксклюзивные накладки, особые коврики и памятную табличку с выгравированным автографом Кэрролла.

Под капотом Carroll Shelby Centennial Edition Mustang — 5,0-литровый наддувный V8, который имеет ряд доработок, включая выхлопную систему Borla. Технические изменения подразумевают также новые тормоза Brembo, а также модернизацию подвески с использованием аксессуаров из каталога Ford Performance. Новинка доступна как с 6-ступенчатой механической, так и с 10-диапазонной автоматической коробками передач.

Тираж автомобиля ограничен 100 экземплярами и в комплекте с каждым покупатель получит юбилейную книгу Shelby Centennial Book, чёрную шляпу Stetson и членство в Team Shelby. Часть вырученных от продажи каждого спорткара средств пойдёт в благотворительный Фонд Кэрролла Шелби. Стоимость Carroll Shelby Centennial Edition Mustang составит от 50 тысяч долларов.

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