Все поколения Porsche Cayenne Turbo свели в гонке по прямой

Блогеры с YouTube-канала carwow специализируются на дрэг-рейсинге с участием самых разных автомобилей. Для очередного видеоролика авторы собрали три Porsche Cayenne, причём все — в модификации Turbo, но с единственным отличием. Три автомобиля представляют три существующих на сегодняшний день поколения кроссовера. А это значит, что в одинаковых условиях можно наглядно оценить прогресс модели сквозь годы развития и посмотреть, как менялись Porsche Cayenne Turbo со сменой поколений.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Представитель вышедшего в 2002 году поколения имеет 4,5-литровый турбомотор V8, выдающий 450 лошадиных сил и 620 Нм. Весит первый в истории марки Porsche кроссовер 2300 килограммов. Модель представленного в 2009 году поколения оснащена 4,8-литровым 570-сильным агрегатом с тягой 800 Нм, но весит такой автомобиль 2200 килограммов.

А вот честь третьего поколения Cayenne, вышедшего в 2017 году, защищает гибрид Turbo S E-Hybrid, в котором 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 сочетается с электродвигателем — это сочетание обеспечивает 680 сил и 900 Нм. Но весит модель 2500 килограммов.