Крымский мост снова закроют для автомобилей

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - сообщает Минтранс.

В октябре прошлого года на Крымском мосту был совершен теракт. Террористы взорвали грузовик, после чего загорелись цистерны идущего рядом грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли несколько человек. Российские власти заявили, что теракт был совершен украинскими спецслужбами.