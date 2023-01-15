Крымский мост снова закроют для автомобилей

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закроют 17 января из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минтранса России.
«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - сообщает Минтранс.
Водителей попросили заранее планировать поездки и следить за информацией о работе Крымского моста.
В октябре прошлого года на Крымском мосту был совершен теракт. Террористы взорвали грузовик, после чего загорелись цистерны идущего рядом грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли несколько человек. Российские власти заявили, что теракт был совершен украинскими спецслужбами.
В начале декабря возобновилось движение по правой автомобильной части Крымского моста. Сейчас ведется реконструкция левой части. Завершить ремонт планируется в марте 2023 года.