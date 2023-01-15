Honda Civic Type R получила тюнинг от Mugen

На домашнем для себя автосалоне в Токио марка Honda представила несколько проектов, созданных придворным тюнинг-ателье Mugen. Самым ярким автомобилем стало новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R. Дорожную модель за счёт комплекта новых деталей превратили в машину, которая по степени агрессивности своего внешнего вида способна затмить даже готовящуюся гоночную модификацию по регламенту серии TCR. О серийных перспективах представленных аксессуаров информации нет, но обычно Mugen выпускает в продажу детали для модернизации автомобилей.
Агрессивный аэродинамический обвес с деталями, выполненными из углепластика, визуально напоминает декор, который использует гоночная версия для чемпионата Super Taikyu Series.
Автомобиль получил новый капот, накладки на колёсные арки, развитый диффузор и массивное антикрыло. Информации о технических доработках нет, но за новыми колёсными дисками видны тормозные механизмы Brembo.
Новая Honda Civic Type R имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 420 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом — это самый мощный вариант в истории Civic Type R, но весит он 1446 килограммов.