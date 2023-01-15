Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
28 минут назад

Honda Civic Type R получила тюнинг от Mugen

Motor.ru

На домашнем для себя автосалоне в Токио марка Honda представила несколько проектов, созданных придворным тюнинг-ателье Mugen. Самым ярким автомобилем стало новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R. Дорожную модель за счёт комплекта новых деталей превратили в машину, которая по степени агрессивности своего внешнего вида способна затмить даже готовящуюся гоночную модификацию по регламенту серии TCR. О серийных перспективах представленных аксессуаров информации нет, но обычно Mugen выпускает в продажу детали для модернизации автомобилей.

Honda Civic Type R получила тюнинг от Mugen
Фото: Motor.ruMotor.ru

Агрессивный аэродинамический обвес с деталями, выполненными из углепластика, визуально напоминает декор, который использует гоночная версия для чемпионата Super Taikyu Series.

Автомобиль получил новый капот, накладки на колёсные арки, развитый диффузор и массивное антикрыло. Информации о технических доработках нет, но за новыми колёсными дисками видны тормозные механизмы Brembo.

Новая Honda Civic Type R имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 420 Нм, который сочетается с механической коробкой передач и передним приводом — это самый мощный вариант в истории Civic Type R, но весит он 1446 килограммов.

Автоновости,Honda Civic,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители