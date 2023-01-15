Honda Civic Type R получила тюнинг от Mugen

На домашнем для себя автосалоне в Токио марка Honda представила несколько проектов, созданных придворным тюнинг-ателье Mugen. Самым ярким автомобилем стало новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R. Дорожную модель за счёт комплекта новых деталей превратили в машину, которая по степени агрессивности своего внешнего вида способна затмить даже готовящуюся гоночную модификацию по регламенту серии TCR. О серийных перспективах представленных аксессуаров информации нет, но обычно Mugen выпускает в продажу детали для модернизации автомобилей.