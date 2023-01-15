Gazoo Racing разработала аксессуары для GR 86

Актуальное поколение спорткара Toyota GR 86 стало одним из самых популярных представителей своего класса на рынке новых автомобилей. Купе доступно в единственном варианте с точки зрения техники, но для тех, кому стандартной машины мало, заводское спортивное подразделение Toyota — компания Gazoo Racing — подготовило обширный перечень фирменных аксессуаров. Премьера новых компонентов для двухдверки состоялась на автосалоне в Токио. Технически автомобиль не изменился.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Комплект Aerodynamic Package II включает в себя новый передний бампер с чёрными декоративными элементами, пороги, накладки на зеркала заднего вида, крышку топливного бака, а также множество других деталей, включая необычные для современных моделей жалюзи на заднее стекло.

Кому внешнего тюнинга мало, доступны регулируемая подвеска, усиленные тормоза, 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с шинами Falken Azenis FK510, спортивный глушитель и короткоходный рычаг коробки передач.