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1 час назад

Три купе с V8 сравнили в дрэг-рейсинге

Motor.ru

Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой с участием трёх автомобилей, которые относятся к вымирающему виду купе с двигателем V8 под капотом. Кроме того, тройное сражение стало ещё и битвой трёх национальных школ автомобилестроения, ведь на трассе встретились BMW M850i xDrive, Lexus LC 500 и Dodge Challenger SRT Hellcat. Представляют участники заезда на четверть мили Германию, Японию и США соответственно. Чтобы выяснить, какой из трёх участников гонки быстрее в гонке по прямой, авторы YouTube-канала устроили две битвы.

Три купе с V8 сравнили в дрэг-рейсинге
Фото: Motor.ruMotor.ru

BMW оснащается 4,4-литровым турбомотором, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм, в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. У Lexus под капотом 5,0-литровый атмосферный агрегат мощностью 480 сил и тягой 540 Нм.

Машина имеет 10-ступенчатый «автомат» и задний привод. Что касается Dodge, то в его арсенале 6,2-литровый компрессорный двигатель на 727 лошадиных сил и 889 Нм.

Мотор агрегатируется с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и задним приводом. В первой битве M850i xDrive, LC 500 и Challenger SRT Hellcat предстояло определить сильнейшего при старте с места, во второй — в гонке с хода.

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