Три купе с V8 сравнили в дрэг-рейсинге

Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой с участием трёх автомобилей, которые относятся к вымирающему виду купе с двигателем V8 под капотом. Кроме того, тройное сражение стало ещё и битвой трёх национальных школ автомобилестроения, ведь на трассе встретились BMW M850i xDrive, Lexus LC 500 и Dodge Challenger SRT Hellcat. Представляют участники заезда на четверть мили Германию, Японию и США соответственно. Чтобы выяснить, какой из трёх участников гонки быстрее в гонке по прямой, авторы YouTube-канала устроили две битвы.

Фото: Motor.ru Motor.ru

BMW оснащается 4,4-литровым турбомотором, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм, в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. У Lexus под капотом 5,0-литровый атмосферный агрегат мощностью 480 сил и тягой 540 Нм.

Машина имеет 10-ступенчатый «автомат» и задний привод. Что касается Dodge, то в его арсенале 6,2-литровый компрессорный двигатель на 727 лошадиных сил и 889 Нм.