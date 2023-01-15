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18 минут назад

Россиянам рассказали об условиях автокредитования в 2023 году

Илья Родин

Россияне в 2023 году смогут приобрести машины на льготных условиях, рассказала пресс-служба Минпромторга в своем официальном Telegram-канале.

Россиянам рассказали об условиях автокредитования в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что получить автокредит на особых условиях могут граждане, имеющие не менее одного ребенка; работники государственных медицинских организаций; граждане, которые ранее никогда не имели автомобиль в собственности.

Кроме того, льготы предусмотрены для военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, и членов их семей; пенсионеров, ранее проходившие военную службу в вооруженных силах России; а также для лиц, сдающих автомобиль в трейд-ин.

«Под условия программы подпадают автомобили производства: АвтоВАЗ; УАЗ; ГАЗ; HAVAL (произведенные на заводе в Тульской области); электромобили Evolute», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в программе участвуют такие кредитные организации, как ВТБ, Совкомбанк, Ситилем, Росбанк, Открытие, Газпромбанк и Альфа-банк.

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