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23 минуты назад

BMW обновит модели X5M И X6M в 2023 году

RU BMW

После насыщенного событиями 2022 года, в течение которого подразделение M отметило свое 50-летие выпуском обновленных автомобилей, ожидается следующий, не менее продуктивный год. BMW M планирует обновление для X5M и X6M, которые выйдут этой весной. Слово “модернизация” в данном случае не совсем верно, но источники, близкие к бренду, сообщили, что планируется импульс жизненного цикла. Ожидается, что модель M Performance также получит LCI и новую маркировку “M60i”.

Какие модели обновит BMW в 2023 году
Фото: BMW AG 2020BMW AG 2020

В результате обновлений, у автомобилей версии M будет новый двигатель S68 - 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида с предположительными мощностями: 530 л.с. (M60i) и 600 л.с. (в моделях M). Естественно, вся линейка X5/X6 перейдет на новейшую информационно-развлекательную систему iDrive 8.0, либо недавно анонсированную версию 8.5. Обновленный X5 приобретет еще одну важную новинку с выпуском xDrive50e, который заменит текущий xDrive45e. По слухам, подключаемый гибрид получит аккумулятор емкостью 20,9 кВт*ч, обеспечивающий запас хода на электрической тяге (WLTP) более 100 километров. Также планируется значительное увеличение мощности с 389 л.с. до 483 л.с., как и у нового 750e, а также более быстрая зарядка аккумулятора за счет увеличения мощности с 3,7 кВт до 7,4 кВт.

Автоновости,BMW,
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