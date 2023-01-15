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2 часа назад

BMW анонсировала премьеру нового суперседана

Motor.ru

BMW анонсировала премьеру нового суперседана. Презентация ультимативной M3 CS состоится 28 января в США на гонке «24 часа Дейтоны». Очередная «эмка» станет первой новинкой BMW в 2023 году; далее по ходу года появятся обновлённые кроссоверы X5 M и X6 M, а также электрический седан i7 M70. По неподтверждённой информации, M3 CS будет поставляться только с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом, а под капотом сохранится рядная 3,0-литровая твин-турбошестёрка.

BMW анонсировала премьеру нового суперседана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основные характеристики BMW M3 CS были раскрыты в декабре, а босс BMW M намекнул, что со временем гамму дополнит купе M4 CS. Инсайдеры считают, что 550-сильная версия M3 CS будет примерно на 40 килограммов легче модификации Competition, отличится калибровками и декором.

Презентация в США может означать, что новый BMW M3 CS появятся в продаже одновременно по обе стороны океана. При этом производство седанов начнётся в марте и будет продолжаться меньше года — до февраля 2024 года. Таким образом, речь идёт о спецверсии, ограниченной не тиражом, а коротким сборочным циклом.

Ранее BMW M похвасталась рекордными продажами в 2022 году и назвала неожиданного бестселлера линейки. Клиентам поставили более 177 тысяч «заряженных» BMW, что соответствует росту продаж на 8,4 процента относительно 2021 года.

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