Российским автомобилистам придумали новые штрафы

В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу.

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«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «КоммКоммерсант>. По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения».

В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил.