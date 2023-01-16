Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
5 часов назад

Российским автомобилистам придумали новые штрафы

Ura.Ru

В России в 2023 году появятся новые штрафы для автомобилистов. Проект «перечня неисправностей и условий» при которых запрещена эксплуатация транспортных средств будет направлен для рассмотрения в Государственную думу.

Российским автомобилистам придумали новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — сообщает «КоммКоммерсант>. По мнению члена рабочей группы Евгения Литвина, «проект получился сбалансированным, учитывающим все замечания и дополнения».

В случае утверждения проекта, автомобилистов будут штрафовать за использование летней резины в зимний период и шипованной в летний период. Также предусмотрены штрафы за использование фар, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, на основании показаний индикатора приборной панели, а также за демонтаж регулятора тормозных сил.

Стоимость ремонта по ОСАГО начали считать по новым справочникам

Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году в России вырастет стоимость техосмотра, также предусмотрен ряд других изменений, касающийся автовладельцев. Также водителям разрешили при проверке предъявлять водительские права и техпаспорт в электронном виде.

Автоновости,Евгений Литвин,Коммерсант,Госдума,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители