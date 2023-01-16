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25 минут назад

Страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО

Елена Прошина

Из-за недостатка автозапчастей и значительного увеличения сроков их поставки страховые компании в России почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО
Фото: ТАССТАСС

Так, к концу 2022 года доля компенсаций в виде ремонта по авторынку приблизилась к 0%, тогда как еще в первые месяцы прошлого года составляла 9–11%. По данным РСА, улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта.

Ранее в Союзе выступили с инициативой об увеличении сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешении использовать бывшие в употреблении запчасти, которые не влияют на безопасность транспортного средства. Однако в Центробанке России не поддерживают эти инициативы. По словам представителей регулятора, если увеличить сроки ремонта, то клиент не сможет использовать авто в течение долго времени, а разрешение применять б/у детали может привести к снижению уровня безопасности на дорогах.

Закон об ОСАГО позволяет страховщикам компенсировать потерпевшим убытки. При этом речь идет как о ремонте, так и о денежной выплате. В целом за год доля ремонта уменьшилась с 9% в 2021 году до 5% в 2022 году, сказали в ЦБ РФ.

В ряде страховых компаний подтвердили снижение доли компенсаций в виде ремонта. Как заявила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова, при денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты не редко сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонта.

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