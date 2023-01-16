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37 минут назад

В России снова подорожал флагманский кроссовер Changan

Motor.ru

В России снова подорожал флагманский кроссовер Changan Uni-K. С января все комплектации вседорожника прибавили в цене 120 000 рублей. Оснащение не поменялось: Changan Uni-K по-прежнему доступен с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (226 сил, 380 Нм) и 8-ступенчатым автоматом Aisin с передним или полным приводом. Базовая моноприводная версия теперь стоит 3,44 миллиона рублей, а цена топ-комплектации возросла до 3,7 миллиона рублей.

В России снова подорожал флагманский кроссовер Changan
Фото: Motor.ruMotor.ru

Changan Uni-K официально продаётся в России всего полгода, и за это время модель подорожала на 220 тысяч рублей, что эквивалентно 6,3-6,8 процента. Интересно, что в Казахстане те же самые комплектации стоят почти в полтора раза дешевле.

В гамме Changan кроссовер Uni-K считается наиболее технологичным и оснащённым. В списке опций двустойные стёкла, динамические поворотники, 21-дюймовые диски, виртуальная приборная панель, аудиосистема Sony, а отделка кожей Nappa, светодиодная оптика, панорамная крыша и мультиконтурные кресла есть уже в базовой комплектации.

В ближайшее время до нашей страны доберётся лифтбек Changan Uni-V, ведь недавно пятидверка прошла сертификацию. А вот «младшие» кроссоверы Changan Uni-T пока будут поставлять в Россию только по схеме параллельного импорта.

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