В России снова подорожал флагманский кроссовер Changan Uni-K. С января все комплектации вседорожника прибавили в цене 120 000 рублей. Оснащение не поменялось: Changan Uni-K по-прежнему доступен с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (226 сил, 380 Нм) и 8-ступенчатым автоматом Aisin с передним или полным приводом. Базовая моноприводная версия теперь стоит 3,44 миллиона рублей, а цена топ-комплектации возросла до 3,7 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Changan Uni-K официально продаётся в России всего полгода, и за это время модель подорожала на 220 тысяч рублей, что эквивалентно 6,3-6,8 процента. Интересно, что в Казахстане те же самые комплектации стоят почти в полтора раза дешевле.

В гамме Changan кроссовер Uni-K считается наиболее технологичным и оснащённым. В списке опций двустойные стёкла, динамические поворотники, 21-дюймовые диски, виртуальная приборная панель, аудиосистема Sony, а отделка кожей Nappa, светодиодная оптика, панорамная крыша и мультиконтурные кресла есть уже в базовой комплектации.