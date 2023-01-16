У Jaguar Land Rover скопилось свыше 200 тысяч невыполненных заказов. По состоянию на 31 декабря 2022 года в портфолио двух британских марок было 215 тысяч предоплаченных заявок от клиентов по всему миру, причём «лишние» десять тысяч заказов добавились в четвёртом квартале прошедшего года. Почти три четверти покупателей (74 процента) ждут наиболее дорогие внедорожники Range Rover и Range Rover Sport или вездеходы Defender.

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Повышенный спрос на Range Rover и Range Rover Sport объясним, ведь оба флагмана недавно перешли в новое поколение. Интерес к Land Rover Defender подогрели, выпустив длиннобазную восьмиместную версию с индексом «130». Большинство клиентов заказывают дорогие внедорожники, и такой расклад вписывается в стратегию автопроизводителя.

Хотя 2022 год можно записать в актив Jaguar Land Rover, генеральный директор британского концерна Тьерри Боллоре неожиданно ушёл в отставку в ноябре. Французский топ-менеджер не успел довести до конца амбициозный план Reimagine, но не побоялся взять на себя ответственность, «похоронив» флагманский Jaguar XJ.