Водителей предупредили о хитрой уловке страховщиков

Молодые российские водители столкнулись с серьёзной проблемой — страховые компании отказывают заключать с ними договор.
На это обратили внимание эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.
Как оказалось, автолюбители без опыта и стажа, которые получили водительское удостоверение совсем недавно, не могут застраховать свою машину. Как объяснили эксперты, всё дело в том, что новички являются категорией водителей, которых страховщики стараются избегать, ввиду существования больших рисков попадания в аварию.
Тарифы для неопытных автомобилистов поднимались в России уже не раз и после новой реформы ОСАГО они снова изрядно выросли. Доходит до того, что новичкам предлагают заключать договор только от суммы в 20 тысяч рублей.
Для разрешения подобных ситуаций юристы рекомендуют фиксировать нарушения со стороны страховщиков. Начать нужно с получения письменного отказа или записи отказа в офисе компании на видео или аудио. С этими доказательствами уже можно будет идти в суд.