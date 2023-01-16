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43 минуты назад

Водителей предупредили о хитрой уловке страховщиков

Deita.ru

Молодые российские водители столкнулись с серьёзной проблемой — страховые компании отказывают заключать с ними договор.

Водителей предупредили о хитрой уловке страховщиков
Фото: Deita.ruDeita.ru

На это обратили внимание эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.

Как оказалось, автолюбители без опыта и стажа, которые получили водительское удостоверение совсем недавно, не могут застраховать свою машину. Как объяснили эксперты, всё дело в том, что новички являются категорией водителей, которых страховщики стараются избегать, ввиду существования больших рисков попадания в аварию.

Тарифы для неопытных автомобилистов поднимались в России уже не раз и после новой реформы ОСАГО они снова изрядно выросли. Доходит до того, что новичкам предлагают заключать договор только от суммы в 20 тысяч рублей.

Для разрешения подобных ситуаций юристы рекомендуют фиксировать нарушения со стороны страховщиков. Начать нужно с получения письменного отказа или записи отказа в офисе компании на видео или аудио. С этими доказательствами уже можно будет идти в суд.

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