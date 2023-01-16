Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
18 минут назад

В Думе призвали ГИБДД убрать с дорог антипарковочные полусферы

Мария Иванова

Депутат Госдумы Василий Власов призвал ГИБДД отказаться от бетонных антипарковочных полусфер (невысокие заграждения обычно серого цвета) в пользу более заметных аналогов. Об этом сообщает Russia Today.

В Думе призвали ГИБДД убрать с дорог антипарковочные полусферы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В письме Власова на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова отмечается, что такие полусферы встречаются на подъездах к школам, больницам и придомовым территориям.

Депутат подчеркнул, что зимой эти полусферы сложно заметить в сугробе, поэтому машины часто получают повреждения.

Власов предложил использовать вместо бетонных полусфер более заметные конструкции, которые лучше подойдут для условий российский зимы.

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров ранее рассказал «Известиям», что за 2022 год в столице убрали 500 незаконных заграждений протяженностью около десяти километров, включая бетонные полусферы, бетонные блоки, заборы, шлагбаумы, ворота и металлические столбики.

По словам Боброва, чаще всего территории в Москве незаконно заграждают под торговлю (25 процентов случаев), офисы (16 процентов), склады/гаражи (восемь процентов) и нелегальные автостоянки (четыре процента).

Автоновости,Михаил Черников,Василий Власов,Иван Бобров,ГИБДД,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители