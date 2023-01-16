В Думе призвали ГИБДД убрать с дорог антипарковочные полусферы

Депутат Госдумы Василий Власов призвал ГИБДД отказаться от бетонных антипарковочных полусфер (невысокие заграждения обычно серого цвета) в пользу более заметных аналогов. Об этом сообщает Russia Today.

В письме Власова на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова отмечается, что такие полусферы встречаются на подъездах к школам, больницам и придомовым территориям.

Депутат подчеркнул, что зимой эти полусферы сложно заметить в сугробе, поэтому машины часто получают повреждения.

Власов предложил использовать вместо бетонных полусфер более заметные конструкции, которые лучше подойдут для условий российский зимы.

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров ранее рассказал «Известиям», что за 2022 год в столице убрали 500 незаконных заграждений протяженностью около десяти километров, включая бетонные полусферы, бетонные блоки, заборы, шлагбаумы, ворота и металлические столбики.