"АвтоВАЗ" повысил цены на плановое техобслуживание Lada

Российский «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на плановое техническое обслуживание (ТО) всех автомобилей Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

Фото: Lada Lada

По данным портала, в среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%. В частности, «нулевое» ТО на Lada Granta с мотором 1,6 литра мощностью 87 л.с. стоит теперь 2 тыс 300 руб., а первое для версии с 90-сильным мотором обойдется автовладельцу в 10 тыс. 600 руб.