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52 минуты назад

"АвтоВАЗ" повысил цены на техобслуживание автомобилей Lada

Газета.Ruиещё 2

Российский «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на плановое техническое обслуживание (ТО) всех автомобилей Lada. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

"АвтоВАЗ" повысил цены на плановое техобслуживание Lada
Фото: Lada Lada

По данным портала, в среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%. В частности, «нулевое» ТО на Lada Granta с мотором 1,6 литра мощностью 87 л.с. стоит теперь 2 тыс 300 руб., а первое для версии с 90-сильным мотором обойдется автовладельцу в 10 тыс. 600 руб.

Первое ТО для Lada Vesta с мотором 1,6 литра мощностью 106 л.с. обойдется в 11 тыс. 400 руб. За первое ТО на Lada Xray придется заплатить 12 тыс. 100 руб. Обслужить внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel на первом плановом ТО будет стоить одинаково — 8 тыс. 600 руб.

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