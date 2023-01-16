Правительство собирается изменить правила допуска автомобилей на дорогу

За летние шины, которые используются на дороге зимой, а также за шипованные шины, которые надели на колеса летом, будут наказывать. Такие требования прописаны в проекте нового постановления правительства, которое разработало МВД. Речь идет о поправках в правила допуска автомобилей на дорогу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Алексей Куденко/РИА Новости

Эти изменения в Правила дорожного движения долго ждали своего часа. Постановление имеет массу других условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Например, условий, касающихся автошин. Согласно регламенту, а также позициям, озвученным МВД, использование летних шин зимой должно быть запрещено, равно как шипованных шин - летом. Проект постановления правительства вносит изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспорта. Документ вновь поступил в рабочую группу по регуляторной гильотине Аналитического центра при правительстве. И, возможно, пройдет этот барьер. Но пока окончательное решение еще не принято.

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Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и противооткатных упоров в автомобиле не будет поводом для штрафа. Их наличие не будут проверять при техосмотре. Но надо понимать, что это не перестало быть поводом для проверки машины. Инспектор на дороге вполне имеет право проверить и то, и другое, и третье.

Добавится запрет на эксплуатацию автомобиля без противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля. Если на приборной панели будет светиться значок, сигнализирующий о неисправности двигателя, водителя также смогут оштрафовать на 500 рублей.

А если загорится значок АБС, то инспектор не только оштрафует водителя, но еще и задержит машину. Потому что за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой предусмотрено задержание до устранения неисправности.

Появится также запрет на эксплуатацию машины при сильной деформации бампера, например после ДТП.

Если автомобиль оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, то она должна быть в рабочем состоянии. Если ее по непонятной причине нет или она не работает, также водителю будет грозить штраф.

Большой блок нового проекта документа посвящен газобаллонному оборудованию, требованиям к тормозным системам и сцепным устройствам для грузовиков.

Все эти изменения в перечень неисправностей внесены, чтобы привести их в соответствие с Техническим регламентом Таможенного союза.

Теперь поговорим о мифах. Миф первый: автовладельцев якобы будут штрафовать за видеорегистраторы. Это не так. Ныне действующий перечень также предусматривает запрет на установку "дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя". Однако за видеорегистратор никого не штрафуют. Если, конечно, он правильно установлен и не мешает обзорности. Например, за зеркалом заднего вида.