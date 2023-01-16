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2 часа назад

Китай представляет гибридный автомобиль с запасом хода 1150 км

ПроКроссовер.ру

Компания Dongfeng представила Fengon E5, новую версию внедорожника Dongfeng Fengon 580, второе поколение которого прошлой осенью (см. видео). Автомобиль имеет длину 4,76 метра и оснащен высокоэффективной гибридной силовой установкой.

Китай показал гибридный автомобиль с запасом хода 1150 км
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Вместо стандартного двигателя с турбонаддувом Fengon E5 использует тандем между двигателем, электродвигателем и автоматической коробкой передач. Двигатель может работать параллельно с двигателем для увеличения тяги, но большую часть своего времени он тратит на выработку мощности для электродвигателя в последовательном гибридном режиме (расширитель диапазона).

Гибридная система называется DE-i и была разработана Seres Group (ранее известной как Sokon Group), компанией, частично принадлежащей Dongfeng и известной как производитель электрифицированных и полностью электрических транспортных средств под собственной торговой маркой. 1,5-литровый двигатель Fudi Power, установленный на Fengon E5, является безнаддувным и потребляет бензин мощностью 110 л.

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