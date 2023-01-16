Китай показал гибридный автомобиль с запасом хода 1150 км

Вместо стандартного двигателя с турбонаддувом Fengon E5 использует тандем между двигателем, электродвигателем и автоматической коробкой передач. Двигатель может работать параллельно с двигателем для увеличения тяги, но большую часть своего времени он тратит на выработку мощности для электродвигателя в последовательном гибридном режиме (расширитель диапазона).