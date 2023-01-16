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1 час назад

АвтоВАЗ вернет на конвейер пятидверную Lada Niva Legend

Российская Газета

Компания АвтоВАЗ вернется к производству пятидверной Niva Legend. Как сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль", это произойдет в конце 2023 года или в начале будущего года.

АвтоВАЗ вернет на конвейер пятидверную Lada Niva Legend
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Пока для "Нивы" не все проблемы решены с комплектующими, по-прежнему есть вопросы к поставкам ремней безопасности, подушек и ABS. У "тридцать первой" машины имеется изрядное количество уникальных деталей, которые взять пока негде (например, задние ремни). Но ВАЗ надеется эти вопросы уладить за несколько месяцев. Там ещё проблемы со штампами задней части кузова, они бетонно-смоляные, изначально рассчитанные на мелкосерийность. Эти штампы постоянно ремонтируют и сейчас их тоже придётся приводить в порядок", - отмечает источник.

Пятидверная "Нива", носящая отраслевой индекс ВАЗ-2131, появилась в 1996 году, до конца 2015 года ее выпускали в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа (ОПП).

После закрытия ОПП сборку ВАЗ-2131 в начале 2016-го перенесли на главный конвейер автогиганта, в результате себестоимость автомобиля значительно возросла.

Напомним, по длине и колесной базе ВАЗ-2131 на 500 мм больше стандартной трехдверной "Нивы" ВАЗ-2121, то есть габаритная длина пятидверки - 4240 мм. Машина оснащается стандартным для семейства 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с.,5-ступенчатой МКП, постоянным полным приводом.

Выпуск внедорожника прекратили в начале 2022 года.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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