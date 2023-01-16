АвтоВАЗ вернет на конвейер пятидверную Lada Niva Legend

"Пока для "Нивы" не все проблемы решены с комплектующими, по-прежнему есть вопросы к поставкам ремней безопасности, подушек и ABS. У "тридцать первой" машины имеется изрядное количество уникальных деталей, которые взять пока негде (например, задние ремни). Но ВАЗ надеется эти вопросы уладить за несколько месяцев. Там ещё проблемы со штампами задней части кузова, они бетонно-смоляные, изначально рассчитанные на мелкосерийность. Эти штампы постоянно ремонтируют и сейчас их тоже придётся приводить в порядок", - отмечает источник.