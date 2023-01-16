В Россию вернулся пикап SsangYong

SsangYong уже некоторое время официально не представлен на российском рынке. Однако на одном из классифайдов недавно появились предложения о продаже автомобилей корейской марки – для заказа доступен дизельный пикап Rexton Sports, цены на который доходят до 4,4 миллиона рублей. «Российская газета» уточняет, что пикапы есть в наличии во Владивостоке, туда их поставляют из Южной Кореи: на выбор доступны заднеприводные и полноприводные модификации.

Фото: SsangYong SsangYong

SsangYong Rexton Sports в его нынешнем виде присутствует на рынке Южной Кореи с 2021 года. Последний рестайлинг принес модели новую радиаторную решетку большего размера, иные блоки противотуманок, а также пластиковые накладки на порогах и арках и обновленный логотип.

Под капотом у пикапа – 2,2-литровый турбодизель мощностью 187 лошадиных сил, пару которому составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат Aisin. Можно выбрать тип привода – задний или жестко подключаемый полный с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Последние годы выдались для SsangYong непростыми – компания оказалась на грани банкротства и всеми силами пыталась реструктуризировать бизнес. В 2020-м корейский автопроизводитель перешел под внешнее управление, в 2021 году им заинтересовался стартап Edison Motors, выпускающий электробусы, но сделка по покупке марки сорвалась.