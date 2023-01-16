Составлен список неисправностей авто, за которые будут штрафовать

В России подготовили новую редакцию «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию автомобилей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

В документе прописано, что ГИБДД сможет штрафовать на 500 рублей за использование резины не по сезону — ездить на летних шинах запретят с декабря по февраль, а на шипованных — с июня по август. Регионы получат полномочия по увеличению длительности запрета.

Вместе с этим планируется запретить использовать в фарах источники света с несоответствующим «предусмотренному в эксплуатационной документации» классу (например, нештатные ксеноновые и светодиодные лампы). Нарушением будут являться неработающие автоматический корректор фар, фонарь заднего хода и стоп-сигналы.

Также ГИБДД сможет составлять протокол за неработающую систему ABS (основываясь на индикаторе на приборной панели машины), демонтаж регулятора тормозных сил, повреждения тормозных трубопроводов и шлангов.

По данным газеты, Аналитический центр при правительстве РФ перешел к финальной стадии обсуждения проекта правительственного постановления. Считается, что основная часть вопросов по документу снята и члены рабочих групп поддержат поправки. После всех согласований и подписи премьера Михаила Мишустина документ может вступить в силу с 1 сентября.