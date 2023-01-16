С середины января 2023 года «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованную максимальную розничную цену технического обслуживания (ТО) для всех своих автомобилей. Как сообщает «Лада Онлайн», в среднем стоимость выросла на 4,5% — наиболее заметно прибавили в цене услуги техобслуживание Granta, Largus и XRay, который был снят с производства.

Так, «нулевое» ТО для Granta обойдется в 2,3 тысячи рублей для версии с двигателем в 1,6 литра мощностью 90 л.с., а шестое — в 32 тысячи рублей. Отметим, что первый осмотр оказался дороже для 87-сильного варианта — он стоит 10,6 тысяч рублей. Прибавка по всей линейке составляет от 100 до 4 тысяч рублей.

ТО Vesta подорожало на 300-900 рублей. Сейчас оно стоит от 11,4 тысяч до 16,7 тысяч рублей за первое ТО, а шестое оценивается от 36,4 тысяч до 40,7 тысяч рублей в зависимости от версии мотора. Техобслуживание XRay обойдется водителям дороже на 200-4800 рублей — от 12,1 тысячи до 38,2 тысяч.

Обслуживание Largus тоже подорожало — от 300 до 4700 рублей. Цены начинаются с 10,8 тысяч и достигают 48,8 тысяч рублей. ТО «Нивы» выросло на 200-800 рублей и сейчас стоит от 6,6 до 19.5 тысяч рублей для Niva Travel и от 6,2 до 12,8 тысяч рублей для Niva Legend.