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46 минут назад

Раскрыт запас хода электромобиля на базе «Буханки»

Motor.ru

В Крыму запущен проект электрификации «Буханки», который реализует научно-производственное предприятие «Элькафа» при участии УАЗа. Ожидается, что испытания экологичного однообъемника стартуют весной 2023 года, а публике модель продемонстрируют летом. Подробностей о ней пока мало, но конструкторы раскрыли примерный запас хода: как пишет «Вести Крым», без подзарядки электрическая «Буханка» сможет проезжать до 300 километров.

Сколько на одном заряде сможет проехать электрифицированная «Буханка»
Фото: © УАЗ© УАЗ

«Элькафа» значительно увеличила возможности современного электрокара семейства СГР по сравнению с моделью, над которой в 1970-х работали в СССР. Благодаря новому аккумулятору «Буханка» сможет проезжать на одном заряде около 300 километров против 75, обещают конструкторы.

Кто станет поставщиком тяговой батареи, пока неясно. Ранее председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия сказал, что ее разрабатывают на средства гранта федерального Фонда развития инноваций.

С электрификацией классического однообъемника крымчанам собирается помогать сам Ульяновский автозавод. «Буханка» должна быть готова летом 2023 года, после чего она пройдет сертификацию и будет готова к продажам. В будущем будет организовано серийное производство комплектов для «зеленых» УАЗов.

«Буханка», несмотря на солидный возраст, останется в строю на неопределенный срок. В конце декабря глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что избавляться от «легенды автопрома», на которую все еще есть спрос, нецелесообразно: семейству СГР дадут жить своей жизнью, пока оно не перестанет продаваться.

Автоновости,УАЗ,Адиль Ширинов,
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