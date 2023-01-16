На некоторых улицах Москвы повысили разрешенную скорость

На ряде магистралей Москвы повысили разрешенную скорость с 40 до 60 км/ч. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, это позволит избежать резких торможений и заодно разгрузит дороги.

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С недавних пор лимит повысили на участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, ранее также изменили знаки на ряде дорог северо-востока и Новой Москвы. Речь прежде всего идет о дорогах с неоднократным скоростным режимом, подчеркивают в ЦОДД. Например, на значительной части Рязанского проспекта можно было ехать 60 км/ч, но встречались участки с ограничениями 40 и 50. Водителям приходилось резко сбрасывать скорость, а это чревато опасными ситуациями.

Кроме того, констатирует глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, автомобилисты всегда держат в уме камеры, развешанные повсюду. Поэтому зачастую машинально следят не столько за ситуацией на дорогах, сколько за показаниями спидометра.

Аналитики ЦОДД отмечают, что самая безопасная скорость - постоянная, без резких торможений и ускорений. В то же время там, где есть активное пешеходное движение, нужен спокойный трафик. А вот на широких магистралях с разделительными барьерами, без светофоров, переходов, опасных съездов и поворотов скорость может быть выше.

Инфографика "РГ"