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1 час назад

В Москве на некоторых улицах повысили разрешенную скорость

Российская Газета

На ряде магистралей Москвы повысили разрешенную скорость с 40 до 60 км/ч. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, это позволит избежать резких торможений и заодно разгрузит дороги.

На некоторых улицах Москвы повысили разрешенную скорость
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

С недавних пор лимит повысили на участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, ранее также изменили знаки на ряде дорог северо-востока и Новой Москвы. Речь прежде всего идет о дорогах с неоднократным скоростным режимом, подчеркивают в ЦОДД. Например, на значительной части Рязанского проспекта можно было ехать 60 км/ч, но встречались участки с ограничениями 40 и 50. Водителям приходилось резко сбрасывать скорость, а это чревато опасными ситуациями.

Кроме того, констатирует глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, автомобилисты всегда держат в уме камеры, развешанные повсюду. Поэтому зачастую машинально следят не столько за ситуацией на дорогах, сколько за показаниями спидометра.

Аналитики ЦОДД отмечают, что самая безопасная скорость - постоянная, без резких торможений и ускорений. В то же время там, где есть активное пешеходное движение, нужен спокойный трафик. А вот на широких магистралях с разделительными барьерами, без светофоров, переходов, опасных съездов и поворотов скорость может быть выше.

Инфографика "РГ"

Учитывая все это, на магистралях с "рваным" режимом решили выровнять разрешенную скорость, но этому предшествовал серьезный анализ. Во-первых, аналитики смотрели, есть ли на этих улицах очаги аварийности: если есть, знаки оставляли прежними. Во-вторых, перенастраивали светофоры с таким расчетом, чтобы пропустить как можно большое число автомобилей и пешеходов.

Автоновости,Александр Шумский,
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