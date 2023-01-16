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1 час назад

В Сети показали Ford Edge следующего поколения для Китая

ПроКроссовер.ру

AutoHome.cn опубликовал первые официальные фотографии Ford Edge следующего поколения для Китая. Автомобиль получил более длинную колесную базу, что отражено в суффиксе модели «L», и он больше, чем JAC Toyota Highlander. Ожидается, что продажи начнутся во втором квартале 2023 года.

В Сети показали Ford Edge следующего поколения
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

По сравнению с предыдущим поколением Edge, новый Edge L выглядит кардинально иначе и соответствует последней философии дизайна Ford для Китая. Новые элементы включают в себя агрессивный передний бампер, новые фары со световой полосой, идущей рядом с краем капота, и массивные бока. Линия крыши довольно динамичная, задние стойки новые, а задний спойлер состоит из двух частей.

Согласно более ранним патентным заявкам, базовая спецификация будет поставляться с двигателем EcoBoost 2.0 мощностью 252 л.с. в тандеме с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Более высокая спецификация будет сочетать тот же двигатель с электродвигателем общей мощностью 275 л.с.

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