В Сети показали Ford Edge следующего поколения

AutoHome.cn опубликовал первые официальные фотографии Ford Edge следующего поколения для Китая. Автомобиль получил более длинную колесную базу, что отражено в суффиксе модели «L», и он больше, чем JAC Toyota Highlander. Ожидается, что продажи начнутся во втором квартале 2023 года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По сравнению с предыдущим поколением Edge, новый Edge L выглядит кардинально иначе и соответствует последней философии дизайна Ford для Китая. Новые элементы включают в себя агрессивный передний бампер, новые фары со световой полосой, идущей рядом с краем капота, и массивные бока. Линия крыши довольно динамичная, задние стойки новые, а задний спойлер состоит из двух частей.