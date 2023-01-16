На рекорд: Toyota объявила планы на 2023 год

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor рассчитывает в 2023 году произвести до 10,6 млн транспортных средств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте автоконцерна.

"Между тем, как и в прошлом году, сохраняется неясность, вызванная проблемами с поставкой деталей, в том числе полупроводников. В связи с этим наш прогноз по выпуску также учитывает возможность снижения объемов производства на около 10%", - отмечается в заявлении Toyota.

Toyota Motor третий год подряд удерживает лидерство среди мировых автопроизводителей по количеству проданных новых автомобилей. Toyota Motor еще не опубликовала данные за весь 2022 год, однако промежуточная статистика за период с января по ноябрь свидетельствует о том, что она вместе с входящими в группу компаний Toyota производителями Daihatsu Motor и Hino Motors продала 9,56 млн автомобилей. При этом продажи одной лишь Toyota составили 8,77 млн автомобилей.