Эксперты предлагают реформировать ОСАГО

Количество компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО сократилось почти до 0%, по данным Российского союза автостраховщиков. К этому привели дефицит запчастей и увеличение их стоимости. Эксперты предлагают увеличить время ремонта до 60 дней и разрешить использовать б/у запчасти, если это не повлияет на безопасность.
В конце 2022 года количество компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО сократилось почти до 0% примерно с 10% в начале года, по данным Российского союза автостраховщиков.
Одна из причин — дефицит запчастей и увеличение их стоимости. Сервисы просто не успевают провести ремонт за положенные 30 дней. Эксперты предлагают увеличить время ремонта до 60 дней и разрешить использовать б/у запчасти, если это не повлияет на безопасность.
Кроме того, по итогам 2022 года страховщики могут выплатить держателям полисов ОСАГО около 6 млрд рублей, что на 9% меньше показателя 2021 года. По мнению экспертов, система выплат нуждается в пересмотре, в частности речь идет об увеличении лимитов. Сейчас максимальная компенсация за повреждение автомобиля составляет 400 тысяч рублей, за причинение вреда жизни и здоровью — 500 тысяч рублей.
Комментирует член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:
«По нашему портфелю ОСАГО — это порядка 6-8 тысяч убытков в месяц. Картина выглядит не так, я специально уточнил: как мы выдавали направление примерно в 30 случаях, так и сейчас выдаем. Да, часть этих направлений потом отзывается, потому что сервис не может в срок отремонтировать конкретный автомобиль с конкретными повреждениями, но все-таки, по моей оценке, от 15% до 20% страховых случаев, которые проходят через наши руки, в результате урегулируются ремонтом. Понятно, что сейчас стоимость запасных частей и материалов для ремонта выросла.
Сейчас, к сожалению, у водителей, у собственников автомобилей всего два варианта: либо страхование ОСАГО как частичное покрытие расходов, то есть доплачиваете из своего кармана, либо договариваться с автосервисами об использовании того, что называется не заводские технологии. На самом деле, мы, может быть, немножко избаловались за последние годы, но на массовом рынке так было всегда. По технологии завода-изготовителя вот это крыло надо менять, но на самом деле его можно отремонтировать, и сервис договаривается с владельцем машины о том, чтобы сэкономить.
Я не сторонник того, чтобы все время менять этот вид страхования. Это не очень видно со стороны, но регулирование ОСАГО меняется по 20 раз в год, и жить в таком режиме постоянных изменений страховщикам очень сложно. О чем можно думать — это об увеличении лимита выплат. 400 тысяч по повреждению автомобилей хватает, но по мере того, как цены растут, мы понимаем, что все более и более актуальным становится увеличение порога. Но я не сторонник того, чтобы это делать быстро и необдуманно, по одной простой причине — как только мы увеличим лимит выплат, автоматически вырастет и цена страховки. И вот понимаете, значит, за полис заплатят дороже все владельцы автомобилей, а страховое возмещение получит в год 5% или 6%».
В Центробанке не поддержали предложения страховщиков. По мнению регулятора использования б/у запчастей может привести к ухудшению ситуации с безопасностью на дорогах, а увеличение сроков ремонта к тому, что люди долгое время не смогут получить свой автомобиль.