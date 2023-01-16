Эксперты предлагают реформировать ОСАГО

Я не сторонник того, чтобы все время менять этот вид страхования. Это не очень видно со стороны, но регулирование ОСАГО меняется по 20 раз в год, и жить в таком режиме постоянных изменений страховщикам очень сложно. О чем можно думать — это об увеличении лимита выплат. 400 тысяч по повреждению автомобилей хватает, но по мере того, как цены растут, мы понимаем, что все более и более актуальным становится увеличение порога. Но я не сторонник того, чтобы это делать быстро и необдуманно, по одной простой причине — как только мы увеличим лимит выплат, автоматически вырастет и цена страховки. И вот понимаете, значит, за полис заплатят дороже все владельцы автомобилей, а страховое возмещение получит в год 5% или 6%».