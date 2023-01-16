C начала года два автопроизводителя подняли цены в России

За первую половину января двое автопроизводителей в России подняли цены на свою продукцию, пишет аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

Фото: Haval Haval

Так, китайский бренд Haval, имеющий завод в Тульской области, поднял на 50 тысяч рублей ценник на кроссовера F7 и купе-кроссовер F7x в максимальной версии Tech Plus. Удорожание в первом случае составило 1,6%, во втором – 1,5%.

Также поднял на 1,6-4% цены на свои автомобили УАЗ. В частности, внедорожники «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в базовых комплектациях стали дороже на 30 тысяч рублей, а коммерческая модель «Профи» в разных модификациях и вовсе поднялась в цене на 30-78 тысяч рублей.

Кроме того, издание «Автоновости дня» заметили, что за полмесяца китайский Changan поднял стоимость кроссовера Uni-K на 120 тыс. рублей.