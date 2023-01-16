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33 минуты назад

Такси в России может подорожать на 10-20% в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

В 2023 году стоимость проезда в такси может увеличиться на 10-20% из-за роста затрат перевозчиков на содержание машин и страховку. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

Такси в России может резко подорожать
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Увеличение затрат на страхование и высокая стоимость новых авто и запчастей приведут к росту цен на поездки. Он, скорее всего, не будет резким, но в течение года перевозки могут подорожать на 10-20 процентов», — сказала Зарипова.

По ее словам, отрасль очень чувствительна к тарифообразованию, и при любом дисбалансе уходят или водители, или клиенты. Эксперт отметила, что и то и другое — плохо, поэтому таксопарки будут стремиться сохранить штат и ориентироваться на происходящие изменения.

Отмечается, что в сентябре этого года в силу вступит новый закон о страховании пассажиров в такси. Согласно документу, ответственность за пассажиров будут нести водитель, таксопарк, и агрегатор. Это увеличит затраты для перевозчиков.

Ранее стало известно, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил ввести законодательную норму по наличию российских автомобилей в автопарках такси.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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