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56 минут назад

Рассекречен обновленный Exeed VX с тремя экранами в салоне

Motor.ru

Exeed VX дебютировал в России в декабре 2021 года, став второй после TXL моделью премиум-марки на нашем рынке. Сейчас кроссовер готовится к обновлению: по данным «Китайских автомобилей», внутренние испытания уже пройдены, и премьера может состояться в апреле на автосалоне в Шанхае. Внешних изменений у модели будет немного, а вот в салоне установят сразу три экрана и комфортные раздельные кресла второго ряда.

Обновленный Exeed VX получит три экрана в салоне
Фото: Соцсети КНРСоцсети КНР

Изменения, которые Exeed VX получит с обновлением, можно рассмотреть на фотографиях из китайских соцсетей. Внешние отличия сводятся к новой решетке радиатора с вертикальными ламелями и более крупному переднему бамперу с увеличенными секциями оптики. По данным издания, рамку для решетки предложат в вариантах с хромом и без него.

Соцсети КНР
Соцсети КНР

В салоне новшеств больше. К ныне безальтернативной семиместной версии прибавится шестиместная, с раздельными креслами второго ряда, оборудованными подставками для ног. На полностью переработанной передней панели — сразу три дисплея, вытеснившие физические кнопки и «шайбы». Дефлекторы воздуховодов теперь расположены сверху. Также VX оснастили рулем, как у флагманского AtlantiX, который марка также планирует привезти в Россию.

Соцсети КНР

С обновлением кроссовер получил новую интересную функцию: к мультимедийной системе можно будет подключать дрон. Он сможет следовать за автомобилем и делать фотографии и видео с высоты, а также транслировать изображение на экран. Эта идея не нова: дрон прилагался к концепту Polestar O2 (но, вероятно, серийная версия выйдет без него); похожие патенты есть у Mazda и Ford.

Соцсети КНР

Что касается двигателя, то ожидается сохранение нынешнего двухлитрового агрегата мощностью 261 лошадиная сила. Он работает в паре с семидиапазонным «роботом», однако позже может появиться и восьмиступенчатая автоматическая коробка от Chery.

Автоновости,Chery,Mazda,Ford,
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