Седану Nissan Sentra подправили внешность

«Четырехдверке» японской марки подправили внешность – как гибридной, так и «традиционной» модели. Предполагается, что технику реформы не затронули.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

В актуальном поколении седан Nissan, который в Китае зовется Sylphy, а в других странах носит имя Sentra, пребывает с 2019 года. И вот пришло время планового рестайлинга: первыми модернизированную «четырехдверку», судя по всему, получат именно китайцы. К слову, на фото местного минпрома «поднебесный» обновленный седан засветился еще минувшей осенью, а сегодня СП Dongfeng Nissan, отвечающее за выпуск модели для КНР, распространило официальные снимки.

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На кадрах производителя запечатлена гибридная «четырехдверка» Sylphy с установкой e-Power. Такая версия у китайского седана появилась в 2021 году, она изначально отличалась от чисто бензиновой машины дизайном. Рестайлинговый гибрид сохранил собственные дизайнерские фишки, хотя некоторые решения достались и стандартной модели – в топ-версии. Так, обе модификации обзавелись новыми бамперами, а дорогим версиям вдобавок положены иные фары. Радиаторная решетка у Nissan Sylphy e-Power своя – с хромированными «штрихами» вместо горизонтальных полосок у обновленной бензиновой «четырехдверки». Как и прежде, у фонарей гибрида иная диодная начинка (но она такая же, как у дореформенной модели).

Длина отныне едина для всех версий – 4652 мм (показатель дорестайлингового гибрида – 4649 мм, чисто бензинового седана – 4641 мм). Колесная база – прежние 2712 мм.

Рестайлинговый седан Nissan Sylphy e-Power

Любопытно, что интерьер Nissan Sylphy e-Power решили оформить, как у актуальной «традиционной» модификации: вместо пары прямоугольных дефлекторов обдува по центру красуются три «кругляша». Также заменили материалы отделки. Ну и, скорее всего, обычный седан тоже обзавелся крупным дисплеем мультимедиа-системы (у гибрида такой имеется с момента дебюта).

Техника, по предварительным данным, прежняя. Особенность ниссановской системы e-Power, напомним, заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. В состав установки Nissan Sylphy e-Power входят «атмосферник» 1.2 мощностью 72 л.с. и 136-сильный электромотор. «Традиционный» седан оснащен «атмосферником» 1.6 (135 л.с.), который сочетается с вариатором.