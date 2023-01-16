Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Два автопроизводителя подняли стоимость машин в январе

Лера Букина

В текущем году на автомобильном рынке наблюдается подорожание машин китайского бренда Haval и отечественного УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат».

C начала года два автопроизводителя подняли цены в России
Фото: Haval Haval

Первая марка повысила стоимость автомобилей на 50 тыс. рублей. Речь идет о топовых версиях Tech Plus кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В этой комплектации автомобили подскочили в цене на 1,6 и 1,5% соответственно.

Ульяновский автозавод также решил поднять цены на ряд своих машин. Модели Hunter, Patriot и «Пикап» в базовых версиях стали дороже на 30 тыс. рублей. Рост стоимости оценивается в 1,6-4%.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Коммерческая модель грузовика УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) поднялась в цене на 30– 78 тыс. рублей.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщило, что в наступившем году российский рынок захватят новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь идет, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана.

В Ассоциации европейского бизнеса ожидают появления в стране минимум пяти-семи новых автобрендов. Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что россияне скоро познакомятся с несколькими китайскими брендами.

Автоновости,УАЗ,Игорь Моржаретто,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители