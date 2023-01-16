C начала года два автопроизводителя подняли цены в России

В текущем году на автомобильном рынке наблюдается подорожание машин китайского бренда Haval и отечественного УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Фото: Haval Haval

Первая марка повысила стоимость автомобилей на 50 тыс. рублей. Речь идет о топовых версиях Tech Plus кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В этой комплектации автомобили подскочили в цене на 1,6 и 1,5% соответственно.

Ульяновский автозавод также решил поднять цены на ряд своих машин. Модели Hunter, Patriot и «Пикап» в базовых версиях стали дороже на 30 тыс. рублей. Рост стоимости оценивается в 1,6-4%.

Коммерческая модель грузовика УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) поднялась в цене на 30– 78 тыс. рублей.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщило, что в наступившем году российский рынок захватят новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь идет, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана.