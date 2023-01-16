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16 минут назад

Раскрыты сроки старта продаж Geely Mоnjaro в России

Motor.ru

По информации портала «Китайские автомобили», российские дилеры готовятся к старту продаж новой модели — кроссовера Mоnjaro, хотя в представительстве марки запуск пока не анонсировали. Продавцы ждут новинку в салонах весной, а именно в марте-апреле. Mоnjaro, он же Xingyue L в Китае, предложат в России с 2,0-литровым турбомотором, автоматом Aisin и полным приводом с муфтой BorgWarner в приводе задней оси. Иными словами, связка двигателя и коробки передач у него та же, что и у кросс-купе Tugella.

Официальные продажи в России нового большого кроссовера Geely начнутся весной
Фото: GeelyGeely

Geely Mоnjaro получил Одобрение типа транспортного средства в России еще в феврале 2022 года. Той же зимой модель прошла серию зимних испытаний в Сургуте при температуре -40 градусов по Цельсию, и в течение прошлого года тестовые автомобили несколько раз фотографировали на дорогах.

Видео дня

В основе кроссовера лежит платформа CMA, знакомая по моделям Geely и Volvo. И если в России кроссовер (по крайней мере на первом этапе) будет предлагаться только в ДВС, то в Поднебесной у Xingyue L/ Mоnjaro имеется и версия с гибридной силовой установкой, а также более простые переднеприводные 2,0-литровые модификации с «роботом».

В Китае начальный Geely Monjaro оснащен светодиодной оптикой, электрорегулировкой и обогревом зеркал, 10-дюймовой «приборкой», тачскрином мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма и аудиосистемой с восемью динамиками. Кроме этого, в списке числятся климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, помощник на спуске и подъеме, а также система слежения за давлением и температурой в шинах. Размерность колесных дисков — 19 либо 20 дюймов в зависимости от комплектации.

Китайские автомобили / Geely Mоnjaro
Китайские автомобили / Geely Mоnjaro
Китайские автомобили / Geely Mоnjaro

В более дорогих версия предусмотрены проекционный дисплей, отдельный сенсорный экран для переднего пассажира и отсек для беспроводной зарядки гаджетов, а диагональ приборной панели составляет 12,3 дюйма. Кроссоверу положены адаптивный круиз-контроль, системы кругового обзора, автоматической парковки и мониторинга слепых зон.

Объявления о продаже Geely Monjaro ранее появились на классифайдах – «серые» дилеры поставляют кроссоверы из Китая и продают их по цене от 3 920 000 рублей.

Автоновости,Geely,Volvo,
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