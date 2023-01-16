Появился новый вид мошенничества с автосервисами

Союз Автосервисов в своём Telegram-канале рассказал о новом виде мошенничества, с которым могут столкнуться клиенты российских автосервисов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Виталий Белоусов/ РИА Новости

Схема бесхитростная, но только в случае с невнимательными или доверчивыми клиентами. Мошенники звонят в автосервис от лица собственника автомобиля и выясняют у приёмщика, какие работы будут проводиться и сколько это будет стоить.

Злоумышленникам необязательно знать конкретное ТС - они могут действовать наугад. В процессе дальнейшего "развода" у представителя автосервиса мошенник выясняет контактный телефон, указанный при приёмке, просит также записать другой, так как сим-карта с тем, который указан при оформлении, в телефоне, а телефон забыт дома/в офисе.