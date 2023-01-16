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37 минут назад

Новый вид мошенничества с автосервисами появился в России

Российская Газета

Союз Автосервисов в своём Telegram-канале рассказал о новом виде мошенничества, с которым могут столкнуться клиенты российских автосервисов.

Появился новый вид мошенничества с автосервисами
Фото: Виталий Белоусов/ РИА НовостиВиталий Белоусов/ РИА Новости

Схема бесхитростная, но только в случае с невнимательными или доверчивыми клиентами. Мошенники звонят в автосервис от лица собственника автомобиля и выясняют у приёмщика, какие работы будут проводиться и сколько это будет стоить.

Злоумышленникам необязательно знать конкретное ТС - они могут действовать наугад. В процессе дальнейшего "развода" у представителя автосервиса мошенник выясняет контактный телефон, указанный при приёмке, просит также записать другой, так как сим-карта с тем, который указан при оформлении, в телефоне, а телефон забыт дома/в офисе.

Далее мошенники звонят сдавшему авто клиенту на номер, выведанный у приёмщика, озвучивает причины поломки или неисправности, сообщает, что необходимо внести предоплату на запчасти. После того, как клиент переводит деньги на карту мошеннику, тот благополучно исчезает.

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