Chery запустила производство двигателя нового поколения

Компания Chery начала производство нового мотора четвертого поколения под индексом G4G15 в Китае. Как пишет пресс-служба марки, он отличается от предшественников низким расходом топлива и высокой производительностью. Подробности пока держатся в тайне — неизвестен ни объем, ни мощность агрегата. Их обещают раскрыть во втором квартале нынешнего года, когда мотором начнут оснащать первые автомобили. В России же он появится не ранее 2024 года.
Мотор четвертой генерации G4G15 работает по циклу Миллера, имеет двухточечный впрыск топлива, раздельное охлаждение блока и головки цилиндров, а также двойной термостат и системы рециркуляции выхлопных газов c жидкостным охлаждением. Он на 30 процентов легче агрегата второго поколения и расходует на 12 процентов меньше топлива, а крутящий момент увеличен на 10 процентов на низких и средних оборотах.
Девять двигателей собственной разработки Chery вошли в топ-10 лучших моторов Китая за последние годы. Компания наладила их экспорт в США, Германию, Японию, Турцию и другие страны.
В России новый агрегат Chery появится только в 2024 году. Chery, которая в прошлом десятилетии собирала автомобили в РФ, сейчас возит их из Китая, но хочет возобновить локальное производство для ускорения роста на рынке. Головной офис ведет активные переговоры с потенциальными российскими партнерами, сообщил летом 2022 года генеральный директор «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков.
Тогда слухи шли об Ульяновском автозаводе, где заметили неокрашенный кузов Chery Tiggo 8, однако этот вариант отпал из-за санкций. В числе возможных мощностей назывались другая площадка «Соллерс Авто» либо один из покинутых ушедшими производителями завод, однако с тех пор новой информации от Chery не было.