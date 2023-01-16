Chery запустила производство двигателя нового поколения

Компания Chery начала производство нового мотора четвертого поколения под индексом G4G15 в Китае. Как пишет пресс-служба марки, он отличается от предшественников низким расходом топлива и высокой производительностью. Подробности пока держатся в тайне — неизвестен ни объем, ни мощность агрегата. Их обещают раскрыть во втором квартале нынешнего года, когда мотором начнут оснащать первые автомобили. В России же он появится не ранее 2024 года.

Фото: Chery Chery

Мотор четвертой генерации G4G15 работает по циклу Миллера, имеет двухточечный впрыск топлива, раздельное охлаждение блока и головки цилиндров, а также двойной термостат и системы рециркуляции выхлопных газов c жидкостным охлаждением. Он на 30 процентов легче агрегата второго поколения и расходует на 12 процентов меньше топлива, а крутящий момент увеличен на 10 процентов на низких и средних оборотах.

Девять двигателей собственной разработки Chery вошли в топ-10 лучших моторов Китая за последние годы. Компания наладила их экспорт в США, Германию, Японию, Турцию и другие страны.

В России новый агрегат Chery появится только в 2024 году. Chery, которая в прошлом десятилетии собирала автомобили в РФ, сейчас возит их из Китая, но хочет возобновить локальное производство для ускорения роста на рынке. Головной офис ведет активные переговоры с потенциальными российскими партнерами, сообщил летом 2022 года генеральный директор «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков.