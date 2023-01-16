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15 минут назад

В России раскрыт новый вид мошенничества с автосервисами

Лера Букина

Союз Автосервисов сообщил о появлении нового вида мошенничества, который был придуман для обмана клиентов российских автосервисов.

Появился новый вид мошенничества с автосервисами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленник звонит в автосервис, представляясь собственником автомобиля. Он спрашивает у приемщика, какие работы будут проводиться. Также этот человек уточняет, о какой цене идет речь.

Автосервисы рассказали, каких запчастей больше нет в России

Аферист пытается узнать контактный телефон, указанный при приемке. Он просит также записать другой, так как сим-карта с тем, который указан при оформлении, в телефоне, а телефон забыт дома или в офисе.

«Звонит клиенту от лица сервиса, озвучивает, что с машиной, говорит, что нужна предоплата на запчасти. Клиент переводит на карту мошеннику», - отмечается в публикации.

Ранее Банк России сообщил, что россияне стали массово получать предложения о работе на платформах электронной коммерции. Однако эти письма приходит от мошенников. Для них, как указал регулятор, это является предлогом для кражи средств. Отмечалось, что рассылка осуществляется по почте или через смс.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин обратился к Банку России и правительству с поручением изучить возможность выплат банками компенсаций клиентам, которые пострадали от действий злоумышленников.

Автоновости,Владимир Путин,Банк России,
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