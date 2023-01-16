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1 час назад

Дилеры начали поставлять в Россию кроссоверы Lotus Eletre

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию электрические кроссоверы Lotus Eletre, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

В Россию начали поставлять электрические кроссоверы Lotus
Фото: LotusLotus

Электрокроссоверы Lotus Eletre предлагают преимущественно автосалоны в Москве и Владивостоке. Дилеры берутся доставить автомобиль в любой регион России. Стоимость машины в стандартной комплектации S+ составляет 12,7 млн руб. Топовая версия R+ обойдется в 15,8 млн руб.

Модель Lotus Eletre оснащается силовой установкой мощностью 918 л.с., системой полного привода и литий-ионной тяговой батареей емкостью 112 кВт ч. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 600 км. До 100 км/час автомобиль разгоняется за 2,95 сек., а максимальная скорость достигает 265 км/час. Также существует версия с мотором в 600 сил.

Eletre — первая модель от Lotus с пятидверным кузовом. По размерам автомобиль сопоставим с кроссовером Lamborghini Urus. Длина составляет 5103 мм, ширина — 2019 мм, высота — 1630 мм, колесная база — 3019 мм.

В стандартную комплектацию Eletre входит беспроводное зарядное устройство для смартфона, передние сиденья с электрической регулировкой по 12 параметрам, четырехзонный автоматический климат-контроль, медиасистема с 15 динамиками, камеры вместо боковых зеркал, пневматическая подвеска и колеса диаметром 22 дюйма. Автомобиль производится на заводе Lotus в китайском Ухане.

Ранее сообщалось, что автодилеры начали продавать в России автомобили итальянского бренда Alfa Romeo. Официальные продажи Alfa Romeo в России были свернуты в 2017 году.

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