Назван иностранный претендент на покупку завода Hyundai в России

Автокомпания из Казахстана «Астана-моторс», которая является владельцем завода Hyundai Trans Kazakhstan, задумалась о приобретении российского завода Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

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Подчеркивается, что сделка может включить в себя не только головной завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), но и площадку, располагающуюся в Шушарах Ленинградской области. Она была выкуплена у General Motors.

Информации о сумме сделки пока нет.

О том, что предприятие решило приостановить выпуск автомобилей, стало известно прошлой весной. Компанией после этого продлеваются сроки простоя. Минувшей осенью СМИ сообщили о возможной продаже предприятия.