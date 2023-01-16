Назван иностранный претендент на покупку завода Hyundai в России

Автокомпания из Казахстана «Астана-моторс», которая является владельцем завода Hyundai Trans Kazakhstan, задумалась о приобретении российского завода Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
Подчеркивается, что сделка может включить в себя не только головной завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), но и площадку, располагающуюся в Шушарах Ленинградской области. Она была выкуплена у General Motors.
Информации о сумме сделки пока нет.
О том, что предприятие решило приостановить выпуск автомобилей, стало известно прошлой весной. Компанией после этого продлеваются сроки простоя. Минувшей осенью СМИ сообщили о возможной продаже предприятия.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, когда бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность группы «Автоваз». Так, по его словам, это случится в январе – феврале. Позднее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» задумалась о производстве электромобилей «е-Нева» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.