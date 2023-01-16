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18 минут назад

Ford Transit Courier 2024 года впервые запечатлели с серийным кузовом

PNZdrive

Ожидается, что новый небольшой фургон Ford дебютирует в этом году с двигателем ICE, а в 2024 году появится вариант EV. Ford Courier, самый маленький представитель линейки Transit , готов к замене, и наши фотографы-шпионы впервые поймали закамуфлированный прототип с серийным кузовом. Это, вероятно, относится как к Transit Courier, так и к Tourneo Courier, который является эквивалентной пассажирской версией легкого коммерческого автомобиля.

Ford тестирует Transit Courier 2024 года с серийным кузовом
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Как ни странно, большие фары похожи по форме на Explorer пятого поколения и F-150 двенадцатого поколения. Мы также можем видеть довольно плоский капот, большую решетку радиатора и меньший нижний воздухозаборник бампера. В официальном тизере прошлого года Ford представил световую подпись Transit Courier и Tourneo Courier с тонкими светодиодами и полосой с подсветкой на основании капота.

К сожалению, весь кузов покрыт камуфляжной пленкой и имеет дополнительную облицовку снизу, чтобы скрыть детали. Очевидно, что общая форма и поверхность нового Ford Transit Courier стали более квадратными и угловатыми, чем раньше. То же самое относится к передним стойкам и форме окон. Колесная база выглядит довольно короткой, а сдвижной задней двери со стороны водителя нет. Сзади фургон имеет стандартную заднюю дверь, состоящую из двух частей, и задние фонари, очень похожие на более крупный Transit Custom.

Motor1.com

Несмотря на пересмотр дизайна, ожидается, что модель будет ездить на обновленной версии текущей платформы, которая также лежит в основе супермини Fiesta, производство которых скоро будет прекращено, и Puma B-SUV. Ford подтвердил, что новое поколение Transit и Tourneo Courier дебютирует с двигателем внутреннего сгорания в 2023 году, а варианты электромобилей появятся в 2024 году.

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