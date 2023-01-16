На заводе Hyundai в Петербурге начали увольнять сотрудников

Процесс увольнения сотрудников завода корейского концерна Hyundai начался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС сотрудники предприятия.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

"Процедура будет проходить в два этапа. В первый день приезжаешь, подписываешь соглашение, сдаешь форму и инструмент (если он есть на руках). После этого назначают день второго визита на завод, для подписания оставшихся документов, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков", - рассказал сотрудник завода.

Автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) уведомил службу занятости Петербурга о простое с 1 по 31 января 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по труду и занятости населения города. "ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" уведомило службу занятости Петербурга о простое с 01.01.2023 по 31 01.2023 год", - сообщили в комитете.

В пресс-службе комитета уточнили, что в простое на 16 января находятся 2 180 сотрудников завода.

Как сообщал ранее ТАСС, процесс увольнения сотрудников завода корейского концерна Hyundai продолжится до 17 февраля 2023 года.