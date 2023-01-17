Российский завод Hyundai может купить компания из Казахстана

Появилась информация о возможной судьбе предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге, выкупленного у General Motors в 2020 году. По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», оно может достаться казахстанской компании «Астана-моторс», владеющей сборочным заводом Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы. Завод в Шушарах — третья площадка Hyundai в Санкт-Петербурге, помимо «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) и предприятия по выпуску двигателей.

Фото: Hyundai Hyundai

Официального подтверждения будущей сделки с «Астана-моторс» пока нет, как и подробностей о ее стоимости. Hyundai начала осваивать бывший завод General Motors в 2021 году, а к 2023-му планировала наладить там производство широкой линейки автомобилей.

Сообщалось о готовящемся переносе в Шушары сборки Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade и Kia Sportage, которые выпускались на «Автоторе» в Калининграде. Однако летом проект реконструкции был заморожен, а осенью появилась информация о возможной продаже завода.

В конце декабря стало известно, что «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» частично вернулся к работе. Там возобновили штамповку кузова для Solaris, но не для России: по данным «Ведомостей», их отправляют в Казахстан на завод «Астана-моторс». Завод по производству двигателей по-прежнему находится в простое.