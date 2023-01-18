Hyundai Palisade вернулся в Россию с новым дизайном

В конце декабря Hyundai запатентовала в России обновленный Palisade, а уже в январе дилеры нашли способ вывести новинку на рынок – в страну поставляют кроссоверы 2022 года выпуска без пробега. «Российская газета» уточняет, что цены на вернувшуюся модель с новым дизайном доходят до 6,5 миллиона рублей. При этом дорестайлинговый вариант, согласно официальному сайту Hyundai, стоит 5,27 миллиона за восьмиместное исполнение.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Hyundai с весны 2022 года не ведет бизнес в России – завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге остановлен, и, по слухам, его может выкупить компания «Астана-моторс» из Казахстана. Palisade – одна из тех моделей, которые производились на калининградском «Автоторе», и сборка которой в прошлом году была свернута. Больше полугода дилеры не получали новые машины, но в начале 2023 года продавцам удалось организовать поставки Палисадов из-за рубежа по схеме параллельного импорта.

Hyundai

Hyundai

«Российская газета» выяснила, что для покупки в России стал доступен обновленный Hyundai Palisade – модель пережила рестайлинг в Южной Корее в апреле 2022 года. У кроссовера изменилась радиаторная решетка, оптика и салон, а список оснащения был расширен в том числе за счет появления цифрового салонного зеркала. Под капотом у Палисада прежний 3,8-литровый бензиновый «атмосферник» V6, отдача которого составляет 295 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмидиапазонным автоматом, а привод может быть передним или полным.

Стоит отметить, что в конце декабря 2022-го в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на обновленный Hyundai Palisade. В документе фигурировали дефорсированная до 249 лошадиных сил бензиновая «шестерка» и 2,2-литровый турбодизель на 200 сил. Местом сборки в ОТТС указан завод в Сеуле.