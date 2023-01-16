Ford Mustang Mach-E превратили в катафалк и лимузин

Британская компания Coleman Milne превратила электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E в «зеленый» катафалк и лимузин, рассчитанный на семерых пассажиров. Обе машины оснащены силовой установкой мощностью 269 лошадиных сил с батареей емкость 75,7 киловатт-часа, беспроводной зарядкой, мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида.
Фирма Coleman Milne представила первую в Великобритании линейку катафалков и лимузинов на электрической тяге. Основой автомобилей семейства Etive (так называется озеро в Шотландии и одна из кельтских богинь) выступил электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E с начальной батареей емкостью 75,7 киловатт-часа. Его заметно растянули в длину — 6,3 метра для катафалка и 5,8 для лимузина —, сохранив большую часть штатного оборудования, в том числе беспроводную зарядку, мультимедиа с навигацией и камеру заднего вида.
Пятиместный салон Mach-E Hearse отделан траурной обивкой Black Onyx Sensico с серой прострочкой, хотя цвет кузова можно выбрать. Дополнительно предлагаются задняя дверь с электроприводом и взмаховым датчиком и выдвижная площадка для гроба. У лимузина список опций вообще состоит из одной позиции: стеклоподъемников для средних дверей. Такой электрокар на 114 миллиметров выше обычного и вмещает до семи пассажиров, которых надежно скрывают тонированные стекла.
Также в гамме Coleman Milne есть гибридные катафалки и лимузины Mercedes-Benz E-Class, электрокатафалк Wisper на базе Tesla Model S и катафалки из коммерческих фургонов Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito и Renault Trafic.