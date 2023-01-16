Ford Mustang Mach-E превратили в катафалк и лимузин

Британская компания Coleman Milne превратила электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E в «зеленый» катафалк и лимузин, рассчитанный на семерых пассажиров. Обе машины оснащены силовой установкой мощностью 269 лошадиных сил с батареей емкость 75,7 киловатт-часа, беспроводной зарядкой, мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Фирма Coleman Milne представила первую в Великобритании линейку катафалков и лимузинов на электрической тяге. Основой автомобилей семейства Etive (так называется озеро в Шотландии и одна из кельтских богинь) выступил электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E с начальной батареей емкостью 75,7 киловатт-часа. Его заметно растянули в длину — 6,3 метра для катафалка и 5,8 для лимузина —, сохранив большую часть штатного оборудования, в том числе беспроводную зарядку, мультимедиа с навигацией и камеру заднего вида.

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