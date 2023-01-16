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1 час назад

В России появились китайские кроссоверы Haval Dargo X

Илья Родин

В Москве в одном из автосалонов на Варшавском шоссе появились первые кроссоверы Haval Dargo X. Об этом пишет портал «Китайские автомобили».

В России появились китайские кроссоверы Haval Dargo X
Фото: HavalHaval

Отмечается, что фотографии кроссовера прислал в редакцию портала один из читателей.

По предварительным данным, автомобиль в настоящее время могут готовить к дилерским мероприятиям или рекламным съемкам.

У машины восемь режимов движения, 192-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 литра, роботизированная коробка передач. Кроме того, предусмотрена функция поддержания постоянной скорости на бездорожье.

Напомним, что в начале января пресс-служба компании объявила, что модель Dargo X завезут в Россию в первом квартале 2023 года. От стандартного кроссовера она отличается особым дизайном решетки радиатора, пластиковым обвесом и заклепками на колесных арках.

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